WASHINGTON – “Chi non porta la mascherina non ha rispetto per gli altri. Non indossarla significa che potete uccidere qualcuno!”

“Quanto crudele e irresponsabile è una cosa simile? Mostrate rispetto”. E’ l’ira del governatore di New York Andrew Cuomo, soprattutto dopo le immagini che hanno fatto il giro del mondo di un Central Park affollatissimo nel weekend.

“Quanto crudeli ed irresponsabili sono determinati comportamenti?“, ha aggiunto Cuomo: “Fatelo almeno per il personale sanitario, non rischiate di contagiare altre persone appesantendo il fardello degli ospedali”.

I morti per il coronavirus, nel solo weekend, a New York sono stati oltre 500.

I decessi sono stati 226 nella giornata di sabato e 280 in quella di domenica. “Non possiamo riaprire troppo presto”, ha detto Cuomo, sottolineando anche come il calo dei ricoveri è più lento del previsto.

La popolarità di Andrew Cuomo è salita alle stelle negli ultimi mesi a livello nazionale grazie ai suoi briefing pacati e accurati sul coronavirus, in contrapposizione a quelli caotici e divisivi di Donald Trump.

I Democratici americani non escludono un piano B se Joe Biden fosse costretto a ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca, travolto dallo spettro #Metoo per le accuse di aggressione se***ale che una sua ex assistente, Tara Reade, gli ha mosso quasi 30 anni dopo.

In prima fila per una candidatura last minute ci sarebbe appunto il governatore di New York o anche un ticket stellare con Hillary Clinton presidente e Barack Obama vice (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).