Coronavirus, la ricetta dell’Oms per farsi l’amuchina in casa

ROMA – Ecco la ricetta per l’amuchina fatta in casa. La ricetta è stata diffusa in un documento dall‘Oms. Gli ingredienti sono:

– Alcool puro 96 gradi (del tipo che si vende al supermercato per preparare liquori); a

– Acqua depurata (che può essere preparata anche in casa);

– Acqua ossigenata al 3% o dieci volumi;

– Glicerolo (si vende in farmacia);

– Un recipiente graduato da un litro

La preparazione dell’amuchina fatta in casa.

Alcol etilico, glicerina e acqua ossigenata devono essere diluite con acqua distillata, fatte bollire e poi raffreddare.

Per preparare dieci litri di disinfettante, spiega il documento che fa parte del materiale messo a punto dall’Oms per il lavaggio delle mani e non è specifico per il coronavirus, vanno usati circa 8,3 litri di alcol etilico al 96%, 420 millilitri di acqua ossigenata al 3% e 145 millilitri di glicerolo al 98%, portando poi la soluzione risultante al volume di 10 litri con acqua sterile, distillata o fatta bollire e poi raffreddare.

Il contenitore può essere di plastica o vetro, mentre la soluzione può essere mescolata con attrezzi di plastica, metallo o legno. Una versione alternativa prevede l’utilizzo di alcol isopropilico al posto di quello etilico.

“Mettete le bottiglie in quarantena per 72 ore prima dell’uso – spiega il documento, che raccomanda di etichettare chiaramente le bottiglie e di tenere il disinfettante e gli ingredienti lontano da fonti di calore -. Questo permette di distruggere ogni spora presente nell’alcol o nelle bottiglie”. E la raccomandazione finale: non affidarsi a ricette alternative che girano sul web, possono provocare danni alla pelle.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev