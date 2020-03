Coronavirus, la Polizia di Busto Arsizio sull’attenti per ringraziare i medici dell’ospedale

ROMA – Una scena che si sta ripetendo in questi giorni in molti Comuni Italiani, le forze dell’ordine che si schierano dinnanzi agli ospedali per fare il tipico saluto militare a medici e personale sanitario. Un omaggio al loro coraggio e impegno per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.

Video postato sul profilo Facebook della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni che scrive: “L’emozionante ringraziamento al personale medico sanitario da parte delle Forze dell’Ordine, della Polizia locale, della Croce Rossa e della Protezione Civile, schierate davanti all’ingresso dell’ospedale di Busto Arsizio. Onore a tutti coloro che, tra mille difficoltà, stanno lavorando in prima linea nella lotta al Coronavirus”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev