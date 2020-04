ROMA – Sulle note di Stayin’ Alive dei Bee Gees, alcuni poliziotti di Sandbach, cittadina inglese della contea del Cheshire, invitano i cittadini a restare a casa. Il video è stato pubblicato su Twitter e ripreso dall’Agenzia Vista.

Coronavirus, Gran Bretagna riunisce il war cabinet

Intanto la Gran Bretagna ha riunito il cosiddetto “gabinetto di guerra” presieduto da Dominic Raab. La riunione è avvenuta a Downing Street dopo il ricovero di Boris Johnson in terapia intensiva.

L’organismo, nucleo ristretto del governo convocato quotidianamente nelle ultime settimane sull’emergenza coronavirus, era sempre stato guidato finora dal primo ministro Tory: anche (in video collegamento) durante i 10 giorni del suo isolamento in casa prima del trasferimento in ospedale.

Da ieri sera, tuttavia, Raab, 46 anni, ministro degli Esteri e Primo Segretario di Stato, ha ricevuto formalmente la consegna di esercitare la supplenza. Nominalmente il sostituto non è indicato per il momento come primo ministro facente funzioni, non avendo Johnson o il suo il governo dichiarato “l’impedimento”.

Laddove succedesse, la scelta del successore, anche temporaneo, dovrebbe esser comunque votata dal consiglio dei ministri, visto che nel Regno Unito non vige un sistema istituzionale presidenziale e il premier è tecnicamente ‘primus inter pares’ fra i ministri. O in alternativa, ma è più laborioso, dovrebbe essere il partito di maggioranza, attualmente quello conservatore, a eleggere un leader ad interim, in automatico premier designato (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).