PERUGIA – “Vi prometto che quando sarà tutto finito daremo una grande festa e vi voglio tutti ubriachi a ballare e pomiciare sui pratini. Ballerò e mi ubriacherò pure io”: a dirlo, visibilmente commosso, è stato il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, parlando di quanto sta accadendo per il coronavirus. Lo ha fatto in videoconferenza con alcuni studenti dell’ateneo e il suo intervento è stato riportato da alcuni siti umbri diventando virale in pochissimo tempo.

“Siamo a disposizione, vi vogliamo bene: siete la nostra risorsa più importante. – ha detto Oliviero – Se siamo tutti insieme a combattere questa situazione, credetemi, ne usciremo presto. Oggi dobbiamo alzarci in piedi ed essere comprensivi l’un l’altro”.

Poi ha concluso: “Vi voglio determinati, ottimisti e convinti che se noi siamo tutti insieme a combattere questa situazione, ne usciremo presto”, ha concluso il rettore.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev