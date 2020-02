Coronavirus, Salvini: “Chiudere i confini e controllare aeroporti e porti”

ROMA – Coronavirus, il leader della Lega Matteo Salvini attacca il Governo in una diretta Facebook: “Il leader della Lega Matteo Salvini su Facebook: “Controllare, controllare, controllare. Porti, aeroporti e confini. Se qualcuno per ignoranza, per paura o per scelta politica non ha fatto e non fa tutto quello che può, ne risponderà davanti agli Italiani. Con la Salute non si scherza” (il video dell’Agenzia Vista in fondo all’articolo).

Lo scoppio del coronavirus in Lombardia placa il dibattito sulla verifica di Governo ma riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Il leader della Lega chiede “da papà” di “blindare i confini una volta per tutte”, soprattutto bloccando gli sbarchi dall’Africa.

Il premier, invece, da Bruxelles rassicura: “Eravamo preparati a questa evenienza, trattandosi di agenti virali facilmente trasmissibili. La popolazione non deve essere preoccupata, avevamo un piano e lo stiamo attuando”. Ma l’ex titolare del Viminale affonda il colpo: “Se qualcuno non ha fatto o non farà tutto il suo dovere per proteggere il popolo italiano ne risponderà davanti alla gente. Se Conte non è in grado di difendere l’Italia e gli italiani – attacca – si faccia da parte”.

Sempre la Lega arriva chiedere a Giuseppe Conte la sospensione di Schengen. Soluzione che per ora non convince il Presidente del Consiglio. Prima di tornare a Roma, dove in serata tiene una riunione operativa alla Protezione civile, Conte replica che al momento “non ritiene necessaria” questa misura, ribadendo l’importanza di risposte “adeguate e proporzionali”.

Toni forti, quelli della Lega, isolati, nel centrodestra. Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia, sceglie di non utilizzare politicamente l’emergenza del coronavirus per criticare l’esecutivo. In un tweet nemmeno lo cita il governo. “Per l’emergenza mondiale coronavirus – scrive – serve serietà, buonsenso e fermezza. Chi arriva dalla Cina o da eventuali zone reputate ad alto rischio deve essere tenuto in quarantena, per il bene di tutti. Non si perda altro tempo”.

Evita la polemica anche Forza Italia: la capogruppo azzurra al Senato, Annamaria Bernini chiede al premier Conte e al ministro Speranza di tenere costantemente informato il Parlamento, a partire dalla convocazione di un vertice dei capigruppo a Palazzo Chigi. Antonio Tajani, numero due del partito azzurro, ribadisce la proposta di sottoporre tutti i viaggiatori a un questionario per evitare il contagio.

Coronavirus, critiche al governatore della Toscana Enrico Rossi: "Sottovaluta controlli su cinesi che vivono in regione".

Complice il clima pre-elettorale, il centrodestra invece si unisce nel criticare il governatore toscano, Enrico Rossi, accusato di aver sottovalutato i controlli sui tanti cinesi che vivono nella regione, di ritorno dal loro paese d’origine.

Coronavirus, Renzi: "Avremmo dovuto seguire da subito le indicazioni di Burioni".

Qualche scintilla anche all’interno della maggioranza. Andrea Orlando(Pd) chiede in queste ore “il massimo grado di coesione e unità”. Ma la tensione tra Iv e i Cinque Stelle dei giorni scorsi si riverbera anche di fronte all’emergenza: Matteo Renzi non parla del governo, ma lascia intendere che sarebbe stato meglio seguire da subito le indicazioni del noto virologo, Roberto Burioni, spesso protagonista di batti e ribatti sui social con i pentastellati: “In questa vicenda il professor Roberto Burioni non ha sbagliato un colpo, dando sempre le giuste indicazioni, anche quando veniva attaccato. La serietà di quelli come Burioni – sottolinea il leader di Italia Viva – fa sperare in un futuro di cultura e ricerca e non di populismo e ignoranza”.

Ma il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato getta acqua sul fuoco: “Sono ore di preoccupazione e apprensione per i 6 nuovi contagi in Lombardia. Bene le misure urgenti del ministro Speranza e grazie grazie grazie – scrive su twitter – a medici e operatori che stanno dando il massimo”. Proprio il ministro della Salute, Roberto Speranza, in queste ore febbrili, pare avere certamente molto altro da fare che intervenire nello scontro politico. In una conferenza stampa a Milano presenta un piano per circoscrivere la zona in cui s’è diffuso il virus, quindi assicura che “l’Italia è pronta” nell’affrontare e gestire al meglio l’emergenza.

