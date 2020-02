ROMA – Il giovane ricercatore contagiato da Coronavirus e ricoverato allo Spallanzani “sta molto meglio”. “Potremmo decidere di ridurre il suo livello isolamento nei prossimi oggi”. Lo hanno detto i medici a margine del bollettino odierno. “I due giovani italiani attualmente ricoverati continuano a essere in ottime condizioni di salute e di umore”, hanno comunicato i medici nel nuovo bollettino medico dello Spallanzani in merito alle condizioni di Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per due volte in Cina a causa della febbre e risultato negativo ai test, e del ricercatore italiano contagiato dal Coronavirus.

“La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, casi confermati di COVID – 19 continua a essere ricoverata nel nostro Istituto. Le condizioni cliniche della coppia sono in continuo e progressivo miglioramento”. E’ quanto emerge sempre dal nuovo bollettino medico dello Spallanzani. Sono stati valutati, ad oggi, allo Spallanzani 68 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 62, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Sono i dati dell’ultimo bollettino dello Spallanzani. Sei pazienti sono tutt’ora ricoverati: tre sono i casi confermati di COVID – 19 (la coppia cinese ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola), tre pazienti rimangono ricoverati per altri motivi. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).