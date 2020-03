Coronavirus, la procedura di svestizione degli operatori sanitari

ROMA – Il video tuotrial della Simeu, la Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza: “Un evento patogeno fino a poco tempo fa sconosciuto impone una velocità di adattamento elevatissima alle nuove necessità che si inseriscono nel nostro quotidiano. L’esperienza di ciascun professionista aiuta tutti gli altri ad essere più veloci ed efficienti. Per questo ringraziamo Stefano Paglia (Direttore PS Lodi), Marco Grazioli, Stefano Maiandi, Imma Marino, Maria Cristina Paternostro per aver voluto condividere due utilissimi tutorial dedicati alla “Procedura di corretta vestizione e di svestizione per gli operatori coinvolti in assistenza diretta con pazienti sospetti o confermati COVID-19. Buon lavoro a tutti!”

Moda, 200 imprese pronte alla riconversione nelal produzione di mascherine.

I materiali medici scarseggiano in Italia ed anche nel mondo. Per questo motivo, Confindustria Moda, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, ha lanciato una campagna per la raccolta delle candidature delle aziende del tessile-moda per fornire tessuto-non tessuto (Tnt) e riconvertire la produzione in quella di mascherine che scarseggiano. E in pochi giorni sono pervenute, per il tramite di Pwc Italia, più di 200 candidature.

Fondamentale il coordinamento dello Sportello Amianto Nazionale, promotore e redattore della proposta di progetto di riconversione di stabilimenti in Italia che delinea inoltre un preciso modello operativo delle reti di coordinamento controllo e gestione dei riassortimenti condiviso e gestito in sinergia con gli enti preposti e con il Commissario Straordinario.

Il piano denominato ‘Riconversione industriale nazionale Emergenza Covid’, dalla sua nascita alla presentazione ha visto il coinvolgimento sinergico di Confindustria Moda che rappresenta tutto il sistema tessile, moda ed accessori aggregando circa 66 mila imprese di confezione dislocate sull’intero territorio Nazionale e di Cna Federmoda. Sportello Amianto Nazionale, Confindustria Moda, Cna Federmoda sono ora in attesa del nulla osta alle procedure presentate da parte del Commissario straordinario così da poter rendere più agevole l’iter di accreditamento dei vari stabilimenti sul territorio da parte del Ministero della Salute e dell’Inail e cominciare immediatamente a garantire i percorsi agevolati di approvvigionamento di mascherine e altri presidi tra gli enti periferici, Ospedali, Regioni e la cabina di regia oltre a consolidare strategie economiche per supportare le forniture, la riconversione ed il lavoro di tutte le imprese coinvolte.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev