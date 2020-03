Coronavirus, Francesco Totti palleggia con la carta igienica e lancia appello: “Aiutiamo chi ci sta aiutando

ROMA – Francesco Totti si esibisce palleggiando un rotolo di carta igienica. Nei giorni in cui tutto si ferma a causa del coronavirus, lo storico Capitano della Roma risponde calla challenge di El Shaarawy su Instagram.

Totti, dopo i 10 palleggi con la carta igienica si ferma e scherza: “Basta che sennò stiamo qui fino a domani”. Totti lancia poi un messaggio di solidarietà all’Italia: “Mi raccomando, aiutiamo chi ci sta aiutando”, ringrazia El Shaaeawy per averlo nominato in questa sorta di sfida su Internet, e nomina a sua volta Vieri, Candela e Di Vaio.

Francesco Totti è molto coinvolto nella questione coronavirus. Nei giorni scorsi, l’ex calciatore ha lanciato insieme al celebre marchio di detersivi Procter & Gamble una campagna per raccogliere fondi a favore dell’Ospedale Spallanzani di Roma, Istituto Nazionale per le malattie infettive.

La raccolta fondi è attiva su Go Fund Me: il Capitano ha chiesto a tutti gli italiani di scendere in campo con lui per fare la loro parte. L’obiettivo? Supportare l’Ospedale Spallanzani che sta costruendo nuove camere di terapia intensiva ed ha bisogno di dotarle di tutti i macchinari necessari. “Ragazzi, sono giorni difficili per l’Italia, ma insieme ce la faremo. Ed è per questo che anche io e Dash scendiamo in campo per vincere questa partita tutti insieme – ha spiegato Francesco Totti -. Con Dash ci siamo già portati a casa il primo tempo donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti, ma nel secondo tempo unitevi a noi: ogni donazione, anche quella più piccola, sarà fondamentale per acquistare altri macchinari e vincere questa partita insieme”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev