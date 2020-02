ROMA – Un video mostra le operazioni di vestizione dei medici che lavorano con pazienti contagiati dal coronavirus.

Il video è stato diffuso dalla Protezione Civile che ha allestito una tensostruttura per il pre triage all’istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. La struttura potrebbe essere utilizzata per aumentare la capacità d’accoglienza dell’istituto in caso di emergenza.

Durante l’inaugurazione della struttura, i medici hanno fatto una dimostrazione sulle procedure che devono seguire durante la vestizione prima di lavorare su un paziente contagiato.

E’ intanto guarita anche la cittadina cinese contagiata da Coronavirus e ricoverata allo Spallanzani da fine gennaio. A darne notizia l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che ha sottolineato: la donna cinese “che è stata, insieme al marito, il primo caso in Italia è negativa al COVID-19. Stamani durante una visita all’ospedale ho visto anche il marito che è in ottime condizioni”.

Il presidente della Regione Nicola Zingaretti, a margine di un evento ad Ostia ha parlato dell’emergenza coronavirus: “Siamo pronti da due mesi ad affrontare tutto. Nel Lazio ci sono tre casi (di cui due negativizzati, ndr) e il sistema sta funzionando. Io penso che bisogna ricostruire fiducia in questo Paese. Bisogna contenere il virus e questa azione di contenimento si puo’ fare benissimo con la collaborazione di tutte le istituzioni e le persone. Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari, eroi e protagonisti”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev