BRUXELLES – “Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. In Europa stiamo seguendo con preoccupazione e ma anche con profondo rispetto e ammirazione quello che state facendo. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In questo momento in Europa siamo tutti italiani”: così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio in italiano.

“La commissione europea farà tutto il possibile per sostenervi. La crisi colpisce duramente il settore sanitario che è sotto pressione con un numero crescente di persone da curare e ha un impatto su molti settori economici”, – ha aggiunto von der Leyen parlando poi in inglese. “Dobbiamo agire rapidamente, agire insieme e portare aiuto. Sono personalmente in contatto con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dobbiamo sostenere con urgenza il settore sanitario. So che l’Italia non dispone di dispositivi di protezione personale, in particolare dispositivi respiratori. Ho chiesto ai miei commissari di collaborare con l’industria per aumentare la produzione di tali attrezzature”, ha sottolineato.

La presidente della Commissione Ue ha poi riferito che “stiamo anche collaborando con l’industria farmaceutica per aumentare l’offerta di medicinali”, ribadendo che “in Europa è necessaria una maggiore solidarietà per garantire che medici ed infermieri dispongano delle attrezzature di protezione di cui hanno bisogno e che i pazienti abbiamo le cure necessarie”. Quindi ha ricordato alcune misure già annunciate in campo economico.

“Anche l’economia ha bisogno di aiuto, adottiamo tutte le misure possibili per aiutare le persone, le imprese ed i settori economici colpiti dalla crisi, ad esempio le pmi, come alberghi, ristoranti o imprese di trasporto, che stanno vivendo grandi difficoltà a causa della cancellazione dei viaggi”. Von der Leyen si è poi detta “consapevole del fatto che quasi il 70% dei negozi sia chiuso in Lombardia” e che “anche molti altri settori stanno soffrendo”, sottolineando che “le nostre economie europee hanno bisogno di maggiore flessibilità e maggiore liquidità. Pertanto la Commissione europea si avvarrà della piena flessibilità del patto di stabilità e crescita”.

Parallelamente la commissione si assicurerà “che gli aiuti di stato possano essere concessi più facilmente alle imprese in difficoltà. Inoltre la commissione fornirà supporto anche tramite fondi. Sto creando un fondo per investimenti in risposta al coronavirus. questa iniziativa dovrebbe finanziare investimenti per 25 miliardi di euro per l’intera Ue in tempi molto rapidi. L’iniziativa convoglierà verso l’Italia diversi miliardi di euro, a vantaggio dell’assistenza sanitaria, delle pmi colpite e aspetto importante, aiuterà le persone a mantenere i loro posti di lavoro”. Poi infine parlando nuovamente in italiano la presidente ha concluso il suo videomessaggio: “l’Europa è una grande famiglie, sappiate che questa famiglia, la vostra famiglia non vi lascerà da soli.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev