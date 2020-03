Coronavirus, Zaia: “Possibili deroghe per passeggiate con figli autistici”

ROMA – Anche se resta valida la chiusura dei supermercati alla domenica e lo stop alle passeggiate, il Veneto sta valutando “le specifiche esigenze delle famiglie di pazienti autistici” che hanno bisogno di far più moto ai loro cari. Lo annuncia nel breafing sul Coronavirus di mercoledì 25 marzo il governatore Luca Zaia. “In alcuni casi – annuncia – potremmo prevedere una sub ordinanza e delle deroghe” al limite imposto alle passeggiate.

Il presidente del Veneto, nella stessa conferenza stampa fa la conta aggiornata dei materiali sanitari che man mano stanno affluendo nella regione. “Continueremo con gli acquisti di mascherine – dice Luca Zaia – ce se sono 13 milioni e mezzo che stanno arrivando”. Ormai tutti gli ospedali hanno la loro dotazione. “Oggi (mercoledì 25 marzo ndr) ai dg abbiamo detto di distribuirle – aggiunge – anche alle casse di riposo e ai centri servizi. Ovviamente stiamo parlando di mascherine chirurgiche”.

Zaia annuncia poi che sono stati acquistati 400 mila kit istantanei “più altri 100 mila donati dal gruppo Pesenti”. Per il governatore del Veneto “il mercato degli acquisti si sta un po’ aprendo. Abbiamo messo in piedi anche un contratto serio con un produttore locale per 10 mila mascherine al giorno che servono a corredo”. Sul fronte delle mascherine chirurgiche, aggiunge, “per noi l’emergenza si chiude qui, mentre per quello della terapia intensiva e quindi le P2 e P3 la partita si chiude tra questo fine settimana e l’inizio della prossima. Siamo riusciti ad acquistare un carico di 2 milioni di mascherine P3”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jackhnagiev