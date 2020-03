Coronavirus, Zaia: “Focolaio nella provincia di Verona preoccupa” VIDEO

ROMA – La situazione sanitaria che maggiormente preoccupa in Veneto è quella legata al veronese. Lo ricorda il governatore Luca Zaia, annunciando che a Verona “si stanno allestendo delle terapie intensive”. Quello scaligero, dice, “è un focolaio importante, che paga lo scotto dei pazienti arrivati via auto da fuori regione per chiedere cure e che fa i conti con la contiguità territoriale con Brescia”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.