A Liverpool quasi 5mila persone hanno preso parte ad un “concerto di prova” senza obbligo di distanziamento e mascherina. A tutti i partecipanti è stato richiesto di eseguire un test Covid, 24 ore prima dell’inizio del concerto. L’iniziativa organizzata ieri domenica 2 maggio dal ministero della Salute britannico per valutare l’impatto dei contagi, si è svolta al Sefton Park di Liverpool, dove 5mila persone hanno assistito ad un concerto della band Blossoms.

Altre due serate simili sono state organizzate ai magazzini Bramley-Moore Dock, sempre a Liverpool. Gli organizzatori hanno previsto un rigoroso controllo dei partecipanti che si sono dovuti sottoporre ad un tampone 24 ore prima del concerto. Nei giorni successivi per i partecipanti ci sarà un altro test di monitoraggio.

Covid, primo concerto prova a Barcellona: nessun contagiato

Un mese fa a Barcellona è stata fatta una prova simile, con l’unica differenza che in quel caso erano previste mascherine FFP2. In quell’occasione 5mila persone avevano assistito al concerto della band pop-rock catalana Love of Lesbian, al Palau Sant Jordi di Barcellona. A distanza di un mese solo sei persone sono risultate positive, di cui probabilmente solo due riconducibili all’evento.

Josep Maria Llibre, un medico coinvolto nel progetto, ha detto che sulla base dei risultati, il 27 marzo era più sicuro essere al concerto che in qualsiasi altra parte della città. Organizzata da un gruppo di produttori e dall’ospedale tedesco Trias i Pujol, decisi a dimostrare che i concerti sono possibili nonostante la pandemia, questa esperienza è una delle poche del genere ad aver avuto luogo in Europa.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.