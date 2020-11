Covid, Locatelli: “Saranno un Natale e un Capodanno diversi” VIDEO

“Sarà un Natale diverso, il primo e auspicabilmente l’ultimo grazie ai vaccini. Tutto quello che eravamo abituati a vedere a Capodanno non potrà avere corso, è inimmaginabile e incompatibile. Va detto con assoluta chiarezza come la celebrazione religiosa dovrà essere compatibile con le misure concordate già con la Cei per quello che riguarda la fede cattolica per evitare focolai e trasmissioni”: lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli in conferenza stampa sui dai del monitoraggio. (fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)