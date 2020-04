ROMA – Cristiano Ronaldo sta trascorrendo la sua quarantena dove è nato, ossia a Madeira in Portogallo. Ma come passa il tempo, nella lussuosa villa che possiede sull’isola, il campione della Juventus? Insieme alla sua famiglia. In un video diffuso su Twitter, Ronaldo si fa immortalare mentre Georgina, la sua fidanzata, si improvvisa parrucchiera e gli tagli i capelli.

Oltre a Cr7 e Georgina, ci sono i figli, la mamma, impegnata nella riabilitazione dopo l’ictus, e le sorelle. Ronaldo sta cercando di fare le stesse cose che faceva durante la vita normale. Certo non può allenarsi con i compagni di squadra della Juventus, non può disputare le partite ma può trascorrere ore ed ore tra palestra e piscina.

Negli ultimi aggiornamenti pubblicati su Instagram, Cristiano Ronaldo si divide appunto tra palestra e piscina.

Ecco un post pubblicato recentemente su Instagram da Cr7: “Sono molto felice di avere mia madre a casa dall’ospedale, per fortuna si sta riprendendo. Prendetevi cura delle vostre famiglie e dei vostri cari. Restate a casa, salvate le vostre vite”.

Ronaldo resta a casa ma si sta comunque spendendo molto per aiutare le persone che ne hanno più bisogno. L’attaccante della Juventus ha donato diversi milioni di euro per delle strutture ospedaliere di Lisbona e Oporto.

Non solo, Ronaldo ha anche rinunciato a dieci milioni di euro del suo stipendio con la Juventus per aiutare la società bianconera a fronteggiare l’emergenza coronavirus (fonte: Twitter, Agenzia Vista /Alexander Jakhangiev).