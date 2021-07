Ddl Zan, Andrea Cangini (Forza Italia): “Mettiamo anche i ciccioni e i vegani nelle categorie protette dalla legge Mancino?” VIDEO

“Mettiamo anche i ciccioni e i vegani nelle categorie protette dalla legge Mancino?”. Così il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, durante la discussione in Senato sul ddl Zan, facendo riferimento alla legge Mancino, che sanziona frasi e gesti che l’incitano all’odioe alla violenza per ragioni etniche, religiose o razziali.

Ddl Zan, Andrea Cangini (Forza Italia): “I divieti non rafforzano ma indeboliscono le giuste posizioni”

“Credo che il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni vada sempre salvaguardato, soprattutto quando quelle opinioni non si condividono – ha detto Andrea Cangini -. Vorrei e voglio che ciascuno di noi sia libero di dire che Hitler, piuttosto che Stalin, sono stati dei benefattori dell’umanità. O dire che in natura non esiste l’omosessualità o al contrario che in natura non esistono i generi sessuali e che tutto è dovuto a condizionamenti sociali.

“Le sciocchezze – ha spiegato il senatore -, i pregiudizi, le fesserie, le mostruosità intellettuali si commentano da sole e da sole si marginalizzano, i divieti non rafforzano ma indeboliscono le giuste posizioni”.

Ddl Zan, Andrea Cangini (Forza Italia): ” E i portatori di occhiali? E i cacciatori? E i vegani?”

“Io considero sbagliata e illiberale la legge Mancino e considero che ogni categoria o gruppo che viene ricompreso nella legge, crei un vuoto rispetto alle altre categorie e leda i loro diritti – ha aggiunto Cangini -. Sappiamo tutti le sofferenze che può provare un ragazzino sovrappeso che viene dileggiato dai suoi compagni di scuola. Ma allora che facciamo: mettiamo anche i ciccioni tra le categorie che la legge Mancino protegge? E i portatori di occhiali? E i cacciatori? E i vegani? Non c’è limite alle categorie umane e alla volontà di alcuni di annullarsi e identificarsi in un singolo aspetto della loro vita. Non è questo che ci fa cittadini di uno stato”. (Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)