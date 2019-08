ROMA – Durante la discussione al Senato in cui Giuseppe Conte annuncia le sue dimissione dalla carica di Presidente del Consiglio, Gregorio De Falco, prima al Movimento 5 Stelle, poi al Gruppo Misto, che fa cenno con la mano di andare a casa e dice al ministro dell’Interno: “Buffone, vai a casa”.

L’ex ufficiale, in questo anno di Governo ha più volte criticato la politica migratoria decisa di Salvini e la chiusura dei porti. L’immagine di De Falco ha conquistato anche Twitter, con molti che hanno accostato questa scena alla celebre frase usata dall’ufficiale nei confronti del capitano della Costa Concordia, Francesco Schettino, “Torni a bordo, c***o”, in questo caso trasformata in “Scenda da bordo, c***o”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev