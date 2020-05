ROMA – “Il governo ha deciso che useranno 60.000 assistenti volontari, una decisione mistica”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel suo appuntamento settimanale sui social.

“I volontari – ha proseguito De Luca non possono fare la multa a chi non ha la mascherina, a chi non mantiene i tavoli distanziati, non possono intervenire sulla movida. Ci è stato detto che fanno moral suasion, quindi esercizi spirituali. Vedremo 60.000 persone con il saio con sopra scritto “pentiti!”, nei vicoli. Il governo ha ridato vita al movimento degli spirituali di Jacopone da Todi e Ubertino da Casale”.

Infine conclude: “Mi auguro solo che non vengano a bussare alle nostre porte di casa alle tre di pomeriggio, quando qualcuno di noi si sarà appena assopito per farsi mezzora di pennichella, a ristoro delle tante tensioni che vengono da Roma”. (fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)