Di Battista: “Conte è stato fatto fuori per gli scostamenti di bilancio durante la pandemia” VIDEO

“E’ evidente che Conte sia stato fatto fuori essenzialmente per gli scostamenti di bilancio fatti durante la pandemia. Questa è una verità storica. Draghi garantiva il rispetto dei parametri di Maastricht poi trasformati nel Patto di Stabilità, che sono tutti d’accordo a far rientrare in vigore. Ero convinto che Draghi non avrebbe fatto questi scostamenti, in un momento in cui gli scostamenti sarebbero ancor più necessari visto che la crisi sociale ed economica viene dopo la pandemia. Per questo Conte è stato fatto fuori”.

Queste le parole di Alessandro Di Battista intervenendo alla rassegna Rovesciare la Piramide al teatro Garbatella a Roma.

Alessandro Di Battista e l’intervista su Rete Quattro

Draghi premier fino al 2023? “Io non lo volevo neanche prima, sono uscito dal Movimento 5 Stelle per questo. Mi piacerebbe molto, quasi in ‘maniera sadica’ – tra virgolette, politicamente sadica – che fosse candidato da tutti i leader di partito al Quirinale e poi trombato nel segreto dell’urna. Mi piacerebbe questo a me come cittadino, ho il diritto anche di cercare qualche piccola soddisfazione personale perché ricordo una serie di storture che ha fatto Draghi da Presidente della Bce, da Governatore della Banca d’Italia, da Direttore Generale del Tesoro. Come non lo gradivo Presidente del Consiglio, non lo gradirei Presidente della Repubblica”.

Alessandro Di Battista e il bipolarismo