ROMA – Di Battista parla durante l’evento promosso da M5s per presentare alla stampa e ai parlamentar il reddito di cittadinanza. Intervistato a margine dell’evento spiega: “Per me la politica è volontariato, non voglio vivere con i soldi pubblici”.

Presente all’evento il leader del M5s Luigi Di Maio con la squadra dei Ministri, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Davide Casaleggio.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev