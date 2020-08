Di Maio abbronzato, il web non perdona: “Ma chi è Carlo Conti?” FOTO e VIDEO

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio abbronzato e non poco. Sul web già decine di meme: “Ma chi è Carlo Conti?”, scrive qualcuno.

Un Luigi Di Maio abbronzato, anzi abbronzatissimo, quello che ha ricevuto a Roma il suo omologo cinese Wang Yi a Villa Madama. Talmente abbronzato e scuro che in pochi minuti sono usciti decine e decine di meme sui social.

Le foto del summit sono diventate quindi subito materia prima per meme e post ironici che hanno inondato la rete. Insomma una tintarella “da far impallidire Carlo Conti”, scherzano sui social gli utenti che si lanciano anche in confronti con Barack Obama.

C’è anche chi non scherza affatto e sottolinea come sia poco professionale, per un diplomatico, andare a un vertice importante con un’abbronzatura da “venditore di cocco”. E la Bilboa muta, come scrive il Signor Distruggere.

Altri invece hanno postato la foto di Di Maio abbronzato con la scritta “Black Lives Matter” a ricordare il movimento Usa. Osho invece si limita a un “prima i ministri italiani” e il meme della foto di Di Maio con la scritta “mai gon biddì”.

E poi ancora, Di Maio con in mano un mazzo di rose come se fosse un venditore del Bangladesh. Oppure Di Maio su un barcone di migranti o nella vecchia pubblicità delle caramelle Tabù. C’è anche la faccina di Di Maio in una campionatura di tessuti di diversi colori tutti tendenti al marrone, in diverse tonalità. (Fonti Facebook e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).