ROMA – Luigi Di Maio, commenta i dati Istat sull’occupazione in un video postato in Rete: “Oggi buone notizie sul versante dell’occupazione. Non è mai stata così alta dal 1977, cioè dall’anno in cui si fanno le statistiche in Italia sui posti di lavoro che aumentano”.

Di Maio spiega che le riforme volute da M5s (vedi decreto Dignità ndr) cominciano a dare i loro frutti.

Senza lavoro ai minimi dal 2012 ma occupati al palo

Istato spiega che la disoccupazione scende, toccando i minimi dal 2012, e in particolare cala quella giovanile, mai così bassa dal 2011. Allo stesso tempo però non aumenta il numero delle persone a lavoro. Dunque dopo la decisa crescita di giugno a luglio l’economia italiana non ha creato nuovi posti. Anche se dietro il dato generale c’è un aumento di chi ha un contratto alle dipendenze, soprattutto se a tempo indeterminato, e un calo degli autonomi. A sorpresa poi, cosa che non accadeva da tempo, diminuiscono gli occupati over50. L’aggiornamento dell’Istat vede quindi il tasso di senza lavoro contrarsi per la quarta volta consecutiva. Ora è al 9,7%. Ma restano lontani i livelli pre-crisi, nel 2007 il tasso scese fino al 5,8%.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Ansa