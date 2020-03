Di Maio mangia la pizza della “pace” con l’ambasciatore francese

ROMA – Il giorno dopo la tensione, si sono salutati con una calorosa stretta di mano il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l’ambasciatore francese in Italia Christian Masset.

I due si sono incontrati in una nota pizzeria del centro di Roma su invito dello stesso Di Maio dopo il caso del video satirico mandato in onda nei giorni scorsi dalla Tv francese Canal+.

L’episodio aveva provocato le proteste dell’Italia. Erano seguite la presa di distanza dell’ambasciata francese e le scuse dell’emittente d’oltralpe.

Quel che aveva infastidito di più è il fatto che il video satirico sia stato mandato in onda su Canal+, noto canale televisivo francese di proprietà di Vivendi che controlla anche l’italiana Mediaset. Lo spot annunciava ironico: “Questo spettacolo è offerto dalla pizza Corona. La nuova pizza italiana che farà il giro del mondo”.

A segnalarlo per prima era stata la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che aveva twittato furiosa: “Video satirico disgustoso mandato in onda dalla famosa tv francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus. Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti-italiana. Il Governo Pd-M5s avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?”.

Di Maio, dopo la pizza ha scritto su Facebook: “Stiamo continuando a monitorare l’emergenza Coronavirus e ciò che dobbiamo fare è limitare anche gli effetti negativi sulla nostra economia e sui nostri imprenditori. Ieri una tv francese aveva diffuso un video che offendeva la pizza italiana e il nostro Paese. Per rispondere a quella immagine vergognosa, oggi in compagnia dell’ambasciatore francese in Italia, che ringrazio, abbiamo mangiato insieme una buona pizza napoletana, una delle eccellenze italiane che tutto il mondo ci invidia”.

Il ministro degli Esteri sottolinea: “Adesso stop alle polemiche, difendiamo con tutte le forze i nostri prodotti, le nostre qualità, il nostro Made in Italy”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev