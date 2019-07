ROMA – “Sicuramente è un passo avanti che Salvini abbia ammesso l’errore, ma questo non prescinde il fatto che spero che i poliziotti coinvolti non debbano rispondere di qualcosa che in questa situazione li mette in imbarazzo. Ho rispetto per nostri poliziotti, questo fatto dimostra che qualche no fa bene a tutti”.

Lo afferma il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a margine della giornata di formazione dei navigator all’Auditorium Parco della Musica di Roma rispondendo alle domande dei giornalisti sul giro del figlio di Salvini su una moto d’acqua della Polizia. Di Maio ha espresso “piena solidarietà al giornalista” che è stato seguito per tutto il tempo.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhangiev