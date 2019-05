POMIGLIANO D’ARCO – Luigi Di Maio si presenta con la fidanzata Virginia Saba all’Avio Areo di Pomigliano d’Arco.

Come accaduto alla Scala di Milano, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio si è presentato con la fidanzata all’Avio Areo di Pomigliano d’Arco dove si è recato per visitare l’azienda italiana che produce turbine per aeroplani.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev