Di Stefano (M5s): “Grillo? Parla a nuora perché suocera intenda”

ROMA – “Grillo? Parla a nuora perché suocera intenda. Non è un nodo che ci riguarda, non ci interessa”. Così il sottosegretario del M5S, Manlio Di Stefano, ha risposto a chi gli chiedeva se per la formazione del governo ci sia ancora il nodo vicepremier. Di Stefano stava entrando a Palazzo Chigi dove è in programma un vertice M5S.

Se da Rousseau dovesse emergere un giudizio negativo sul governo Pd-M5S “ne trarremo le conseguenze. Siamo felici di avere un sistema che permette ai nostri elettori di essere parte attiva della politica. Per noi è fondamentale”. Ha detto ancora il sottosegretario M5S, Manlio Di Stefano, rispondendo ai giornalisti all’ingresso di Palazzo Chigi. “Stiamo parlando solo del programma, siamo molto soddisfatti di poter presentare ai nostro sostenitori su Rousseau il programma”, ha aggiunto. (Fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).