Trump: “Per capelli perfetti serve più acqua nella doccia”. E il Governo fa aumentare il flusso

Il Governo Usa ha proposto nuovi standard nazionali per permettere un flusso di acqua più abbondante dalle docce. La decisione dopo le parole di Trump.

Donald Trump, in una fabbrica dell’Ohio si era lamentato che dai sanitari il flusso d’acqua era scarso. “Aprite la doccia e se siete come me, non potete lavare per bene i vostri bei capelli. Bisogna sciacquarsi 10 o 15 volte invece di una volta sola”, aveva osservato il Presidente.

E aggiunto:” Non so voi, ma i miei capelli “devono essere perfetti” .

E’ noto quanto Trump tenga alla sua chioma oltre che essere spesso bersaglio della satira.

Lo scorso dicembre, Trump aveva detto che le autorità ambientali stavano esaminando lavandini, rubinetti e servizi igienici per rivedere gli standard riguardanti la conservazione dell’acqua e il combustile per riscaldarla.

Più acqua, consumatori e ambientalisti contro Donald Trump

I gruppi di consumatori hanno criticato il progetto, affermando che gli standard attuali hanno consentito di risparmiare acqua, combustibile e di conseguenza spendere meno denaro.

Il dipartimento dell’Energia ha diffuso una proposta per superare il limite massimo di 2,5 galloni (circa 9,5 litri) che ogni soffione può erogare al minuto, secondo una legge del 1992, fatta per evitare sprechi idrici, mentre era presidente George Bush.

Il Dipartimento ha anche proposto standard più semplici per le lavatrici. L’amministrazione di Donald Trump afferma che le nuove regole faranno risparmiare alle famiglie americane medie $ 3.100 all’anno. Ma gli ambientalisti sostengono che al contrario potrebbero aumentare i costi di energia e acqua (fonte: Reuters, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).