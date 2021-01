Donald Trump e sua moglie Melania hanno lasciato questa mattina, 20 gennaio, la Casa Bianca. Entrambi in nero, con il solo tocco di rosso della cravatta di lui, i Trump hanno attraversato il prato della White House mano nella mano e sono saliti sull’elicottero per raggiungere la base di Andrews. Il presidente uscente degli Stati Uniti nel pomeriggio ha poi raggiunto la sua residenza di Mar-a-Lago a West Palm Beach, in Florida.

L’addio di Trump sulle note di Gloria e My Way

L’addio di Donald Trump alla base militare di Andrews è andato in scena sulle note della canzone ‘Gloria‘. Il brano interpretato da Laura Branigan e remake del famoso brano di Umberto Tozzi del 1979 ha accolto il presidente uscente e la first lady Melania, in partenza per la Florida.

Mentre prima di salire a bordo dell’Air Firce One sono risuonate le note sia di ‘YMCA‘ dei Village People, che durante la campagna elettorale chiudeva tutti i comizi di Trump, sia di ‘My Way‘ di Frank Sinatra. Il brano ‘Gloria’ si era sentito anche in alcuni video postati dalla famiglia Trump sui social prima dell’assalto a Capitol Hill. Alla luce di quegli eventi Tozzi si era dissociato dalle immagini in cui si vedeva anche Trump ballare. (Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).