ROMA – Douglas Hurley sbatte la testa mentre entra sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Hurley, insieme a Robert Behnken, è uno dei due astronauti che, a bordo della Crew Dragon di SpaceX, ha raggiunto i colleghi dell’Iss nello spazio.

La cerimonia di benvenuto

Cerimonia di benvenuto sulla Stazione spaziale internazionale: l’equipaggio a bordo,​ il comandante della Expedition 63, Chris Cassidy della Nasa, e i russi Ivan Vagner e Anatoli Ivanishin ha accolto i due astronauti Nasa arrivati con la capsula Dragon della Space X Doug Hurley e Bob Behnken.

Durante la loro permanenza Behnken e Hurley continueranno a fare ulteriori controlli sull’Endeavor per verificare la sua prontezza. Forniranno inoltre supporto agli altri tre membri dell’equipaggio a bordo della ISS.

Hurley ha aggiunto che sperava che la missione avrebbe ispirato gli americani in un momento in cui il mondo è afflitto dalla pandemia del coronavirus. “Questo è stato solo uno sforzo che possiamo dimostrare per i secoli in questo periodo buio che abbiamo avuto negli ultimi mesi per ispirare, soprattutto i giovani negli Stati Uniti, a raggiungere questi nobili obiettivi”, ha detto.

Alla domanda di un deputato sulla manovrabilità della Crew Dragon rispetto a quella dello Space Shuttle, che è stato chiuso nel 2011, Behknen ha indicato che con la nuova nave è stata una corsa più dura. “Il Dragon ansimava e sbuffava per tutto il tragitto in orbita, e noi stavamo decisamente guidando o cavalcando un drago per tutto il tragitto”, ha detto. “Non era proprio la stessa cosa rispetto alla corsa regolare dello Space Shuttle”.

L’ingresso di Behnken e Douglas Hurley nella stazione Iss

Behnken è entrato per primo, seguito da Hurley, indossano polo nere e pantaloni kaki. Sono stati accolti dal collega astronauta statunitense Chris Cassidy e dai cosmonauti Anatoli Ivanishin e Ivan Vagner, tutti con la tuta blu della stazione spaziale, lanciata nel 1998 e abitata per la prima volta nel 2000.

L’amministratore della NASA Jim Bridenstine ha parlato con l’equipaggio del controllo di missione a Houston. “Benvenuti a Bob e Doug”, ha detto Bridenstine. “Vi dirò che tutto il mondo ha visto questa missione, e siamo orgogliosi di tutto quello che avete fatto per il nostro Paese”.

“E’ fantastico far rientrare gli Stati Uniti nel settore dei lanci con equipaggio e siamo davvero felici di essere a bordo di questo magnifico complesso”, ha risposto Hurley, che ha comandato la capsula Crew Dragon che si chiama “Endeavor”. (Fonti: Ansa, Agi e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)