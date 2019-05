ENNA – Furti in esercizi commerciali, la Squadra mobile di Enna ha identificato 4 taccheggiatrici riprese dalle telecamere di video sorveglianza e trovate in possesso, nella loro auto, di merce sottratta in vari negozi e di una grossa calamita usata per neutralizzare dispositivi antitaccheggio.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev