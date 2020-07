Ennio Morricone, banda Vigili del Fuoco lo ricorda eseguendo le sue colonne sonore

Ennio Morricone è morto a 91 anni per le conseguenze di una caduta. I Carabinieri lo ricordano postando su Twitter un video della banda musicale dei Vigili del Fuoco.

Ennio Morricone viene ricordato nel giorno della sua scomparsa con le immagini della banda musicale che esegue i suoi pezzi.

I funerali si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”.

Lo ha annunciato la famiglia attraverso l’amico e legale Giorgio Assumma.

Secondo Benigni, Morricone ha reso squillante Italia nel mondo.

L’attore toscano ha ricevuto al Maxxi di Roma il Nastro D’Argento come miglior attore non protagonista in “Pinocchio” di Matteo Garrone.

Queste le sue parole:

“Dedico questo premio ad Ennio Morricone che ha reso squillante l’Italia nel mondo con la sua musica, genio e regolatezza allo stesso tempo”.

“Ma lo dedico anche a tutte le persone che hanno sofferto per questa cosa che ci è capitata e che speriamo finisca presto. E intendo non solo le maestranze del cinema, ma. tutti nel mondo”.

Le grandi colonne sonore di Morricone

Ennio Morricone è nato a Roma il 10 novembre del 1928 e il suo nome nella storia del cinema è legato in particolare alla collaborazione con il regista Sergio Leone, per il quale compose le colonne sonore dei film “spaghetti-western” Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West, Giù la testa, e poi di C’era una volta in America, l’ultimo film della carriera di Leone.

Nella sua lunga carriera realizzò centinaia di colonne sonore, collaborando con registi italiani e stranieri (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).