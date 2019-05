TORINO – “Io mi aspetto che gli italiani abbiano capito la situazione in cui siamo in Italia e in Europa e che domenica votino con intelligenza”. A dirlo è Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa indetta a Torino per sostenere la candidatura di Alberto Cirio delle elezioni Regionali in Piemonte.

Berlusconi ha proseguito: “Anche se , l’ho detto, il popolo è rimasto quello del 33 Dopo Cristo (l’anno della morte di Cristo ndr). Volete voi liberare Gesù o Barabba? E tutti: Barabba, Barabba, Barabba. Ecco – conlcude l’ex premier – spero che questa volta liberino Gesì e non Barabba”. ù

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev