M5S ha preso meno del 20% alle Europee. Di Battista viene fermato dai cronisti e parla del calo del Movimento fondato da Beppe Grillo: “Anch’io ho mie responsabilita, come tutti”. Prosgue Di Battista: “Ognuno ha i propri meriti, Chi prende una scoppola come questa, probabilmente la scoppola più grande del Movimento, si hanno evidentemente delle responsabilità. Siamo sempre ripartiti e anche stavolta ripartiremo come sempre”.

Alessandro Di Battista parla a margine di un vertice del Movimento 5 Stelle al MiSE per discutere i risultati delle Europee. Con lui c’è anche Gianluigi Paragone. Presenti anche il vicepremier Di Maio, i sottosegretari Buffagni e Spadafora e il responsabile della comunicazione Rocco Casalino.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev