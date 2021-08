Nella serata del 4 agosto, la Fanfara della Polizia si è esibita in un concerto aperto al pubblico. Il concerto si svolto nella Villa comunale di Tolfa in provincia di Roma, presso l’Anfiteatro Pompilio Tagliani.

Fanfara della Polizia ricorda il Vice Brigadiere morto

L’evento è stato organizzato anche per rendere omaggio ad Angelo Tasselli, Vice Brigadiere del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Originario di Tolfa, Tasselli e scomparso a soli 25 anni nel 1974.

L’omaggio a Raffaella Carrà

Diretti dal maestro Secondino De Palma i cinquanta musicisti della Fanfara hanno eseguito vari brani. Tra quest anche una medley dei brani di Raffaella Carrà dal titolo “Carramba che Carrà”.

Composto da circa cinquanta musicisti, la Fanfara rappresenta un’eccellenza della Polizia di Stato. E’ solita partecipare alle sue cerimonie ufficiali, come i giuramenti degli Allievi presso le varie scuole di Polizia, e ad eventi culturali e a scopo benefico, sia a livello nazionale che internazionale.

L’evento costituisce anche l’occasione per ricordare il sacrificio e il coraggio di un cittadino di Tolfa. Si tratta del Vice Brigadiere dell’allora Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza Angelo Tasselli. Il Sottufficiale, infatti, nel 1974, all’età di 25 anni, cadde in servizio in quanto rimasto vittima di un incidente stradale. Il fatto avvenne mentre stava effettuando un servizio di scorta ad un veicolo che trasportava un carico speciale.

Un anno fa la città di Tolfa, insieme alla Polizia di Stato, lo ha ricordato dedicandogli una targa commemorativa. Il Vice Brigadiere è stato insignito della medaglia d’oro alla memoria. A lui è stato anche intitolato, nel 2009, il Distaccamento della Polizia Stradale di Arcidosso (Grosseto), sede in cui prestava servizio al momento della tragica morte.

Durante la cerimonia, la Signora Maria Pierini, zia di Angelo, che detiene la medaglia da molti anni, l’ha donata proprio al predetto Distaccamento, come deciso da lei stessa.

A ritirare la medaglia d’oro è stato il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Toscana, Cinzia Ricciardi (fonte Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).