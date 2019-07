ROMA – Federica Pellegrini vince l’oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuovo in Corea del Sud. Su Instagram pubblica un video in cui dice scherzando: “Spero di aver assecondato le vostre aspettative”

“Non ci credo ancora, non avrei mai immaginato di poter vincere una medaglia d’oro. Se mi sento infinita? Sì!”. Queste le prime parole in un’intervista Rai dopo la vittoria avvenuta a Gwangjun mercoledì 24 luglio. Federica Pellegrini non è riuscita a trattenere le lacrime per la straordinaria vittoria.

La Pellegrini – che compirà 31 anni il prossimo 5 agosto – ha vinto nuotando in 1’54″22 precedendo al traguardo la 19 enne australiana Ariane Titmus, 1’54″66 e la 26enne svedese Sarah Sjoestrem 1’54″78.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev