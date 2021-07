Federico Bernardeschi e il matrimonio con Veronica Ciardi: l’arrivo in fuoristrada VIDEO

Dopo la vittoria agli Europei, Federico Bernardeschi si è sposato con l’ex concorrente del Grande Fratello Veronica Ciardi a Carrara, città natale del giocatore della Juventus.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: il matrimonio a Carrara

Per il calciatore e l’ex gieffina, accompagnati dalla loro figlia di due anni, cerimonia nel Duomo di Carrara, poi la festa nello stabilimento balneare Il Principe della Fossa Maestra, che Bernardeschi ha recentemente acquistato.

Hanno intonato un coro da stadio i cittadini di Carrara riuniti a centinaia davanti al Duomo all’uscita dei due sposi, Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. Lui per ringraziare i tifosi è salito su una jeep con la moglie, si è alzato in piedi e ha salutato tutti, gridando “campioni d’Europa” con i pugni alti al cielo. Una cerimonia religiosa blindata ha impedito a chiunque non fosse nella lista degli invitati di entrare nel Duomo di Sant’Andrea Apostolo (sembra che sia stata venduta l’esclusiva delle foto a un settimanale).

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: la festa nello stabilimento di famiglia

Nessun giocatore della Nazionale era presente: “Hanno festeggiato tutti a Roma ieri sera” ha svelato il padre dello sposo, Alberto Bernardeschi. La sposa è arrivata, a bordo di un Maggiolino, prima dello sposo, in ritardo di 45 minuti sull’orario previsto. Così la Ciardi ha fatto un giro per il centro per poi tornare in Duomo. All’arrivo dello sposo la folla è andata in visibilio: Federico, completamente vestito di bianco, ha atteso Veronica sulla porta della chiesa, con in mano il bouquet. La cerimonia è durata un’ora; bagno di folla sul sagrato e poi dritti verso il Principe della Fossa Maestra, lo stabilimento balneare della famiglia Bernardeschi, a Marina di Carrara, per festeggiare le nozze. (Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)