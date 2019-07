ROMA – A Golasecca in provincia di Varese è in corso la festa della Lega. Matteo Salvini, vicepremier e segreario del partito, ha pralto dal palco.

In Lombardia, evidentemente Berlusconi continua ad avere un forte seguito. E qualcuno infatti urla a Salvini di tornare con il leader di Forza Italia. Il ministro dell’Interno risponde: “Tranquillo che non ho nostalgia”.

Salvini parla di tasse e spiega: “Se la squadra è compatta con questo obbiettivo si va avanti, altrimenti stare al ministero a scaldare la poltrona non fa per me, e il parere lo chiederemo a voi perché noi le idee ce le abbiamo ben chiare”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev