ROMA – Fiorello imita Morgan che cerca Bugo. L’imitazione è andata in scena durante una videochiamata su Instagram. Protagonisti il comico e presentatore siciliano e il cantante Achille Lauro.

I due sono in diretta insieme. A un certo punto ricordano il momento in cui Morgan al Festival di Sanremo modificò il testo della canzone Sincero dopo aver discusso con Bugo, con quest’ultimo che abbandonò il palco in polemica. Fiorello imita il cantautore: “Andiamo a cercarlo, non è colpa mia. Io non so perché se ne sia andato“.

La settantesima edizione del festival passerà alla storia proprio per l’abbandono del palco da parte di Bugo e la conseguente squalifica della canzone dalla competizione, dopo che Morgan ha stravolto l’inizio della canzone “Sincero” che presentava in concorso insieme a Bugo.

Fiorello, nei giorni scorsi si è unito all’appello lanciato insieme a diversi vip per invitare i propri fan a restare a casa evitare il contagio da coronavirus: “C’è del casismo intorno a me... fai come me: resta a casa” ha ironizzato Fiorello in un video postato dal divano rosso. Fiorello ha poi proseguito: “Giocate a Monopoli, passate del tempo con i vostri genitori, fate come me, state a casa!” (fonte: Instagram, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).