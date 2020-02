ROMA – Fiorello attacca Selvaggia Lucarelli in conferenza stampa prima della finale del Festival di Sanremo. Lo showman siciliano ha accusato la giornalista di aver pubblicato una intervissta senza aver chiesto il suo permesso. Intervista relativa alla lite tra Fiorello e Tiziano Ferro di qualche giorno fa.

Per chi non lo sapesse, alcuni siti di informazione (ma anche giornali come il Corriere della Sera) avevano pubblicato una indiscrezione secondo cui Fiorello se la sarebbe presa per una battuta del cantante: Tiziano Ferro aveva accusato scherzosamente il comico di parlare troppo, facendo slittare le sue esibizioni dopo mezzanotte. Secondo queste indiscrezioni, Fiorllo si sarebbe detto pronto ad abbandonare il Festival.

Ecco cosa ha detto Fiorello in conferenza stampa:

“Chiedo scusa alla sala stampa, perché è uscita una mia intervista. Era una telefonata. Ingenuamente ho fatto una telefonata. Non sono il Dalai Lama. Mi sono detto: ‘Sono anni che non chiamo un giornalista’. Avevo letto una cosa che mi ha dato fastidio e mi sono sfogato. A un certo punto, leggo ed era stato tutto pubblicato. Ero al telefono con Selvaggia Lucarelli, sì. Io vi dico la mia verità. Non pensavo la pubblicasse. Se fossi un giornalista direi: ‘Posso pubblicare questa telefonata?’. E se mi dicono no, dico ‘Ok, non la pubblico’”.

Fiorello e la polemica con Tiziano Ferro.

Fiorello ha anche negato di aver pensato di abbandonare il Festival: “Non sta né in cielo, né in terra. È accaduto tutto alla luce del sole. Ricevere insulti non fa piacere a nessuno, ma abbiamo chiarito e basta”. Amadeus ha confermato: “Non mi avrebbe mai lasciato solo”.

“Tiziano Ferro non pensava di scatenare tutto questo. Il momento più bello del mio Festival è stato nel pomeriggio, quando ci siamo rivisti durante le prove. Mi ha mandato un messaggio. Ieri gli ho mandato le pagine che mostravano il nostro bacio e lui mi ha scritto: ‘Il bel paesone non ti tradisce mai. Fiore dormi bene, sono super felice’. Stamattina gli mando un vocale che non posso farvi sentire e lui risponde: ‘Siamo due persone intelligenti'”. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).