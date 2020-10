Ha rubato gioielli dal valore totale di 10mila euro sul Ponte Vecchio a Firenze. Ma lo hanno preso.

Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari. L’accusa è di aver rubato gioielli per 10mila euro di valore, il 2 ottobre scorso in una gioielleria di Ponte Vecchio a Firenze.

Il ladro di gioielli di Ponte Vecchio si è finto un cliente

L’uomo, peruviano, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe finto un cliente. Quindi, dopo essersi fatto mostrare alcuni orecchini in oro e diamanti, avrebbe distratto la commessa e sarebbe fuggito portandoli via.

Grazie alla descrizione fornita dalla donna, i carabinieri sono riusciti a individuarlo nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona, ricostruendo il tragitto percorso a piedi durante la fuga e lo scooter su quale il malvivente è salito una volta giunto nei pressi della stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella.

Nella casa del ladro i vestiti del colpo e 5mila euro in contanti

Nella sua abitazione, a Sesto Fiorentino, i militari hanno sequestrato abiti identici a quelli usati al momento del colpo, e 5mila euro in contanti, che gli investigatori sospettano siano il frutto della vendita dei gioielli. La custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata disposta dal gip Fabio Frangini su richiesta del pm Christine Von Borries. (Fonti: Ansa e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)