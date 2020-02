Fontana: “Acquistate 4 mln di mascherine per medici e infermieri della Lombardia”

MILANO – Durante la conferenza conferenza dell’assessore alla Salute della Lombardia Gallera interviene il governatore Fontana in video che spiega: “Regione Lombardia ha comprato quattro milioni di mascherine, le consegneremo a medici e infermieri”.

Si tratta di un fornitore turco. L’acquisto è stato anticipato con dei fondi della Regione Lombardia. Fontana lo aveva spiegato a L’aria che tira su La7: “Nel momento in cui è emerso ho chiesto la fornitura di mascherine per dotare medici e infermieri. Sono passato sei giorni dall’emergenza e non siamo riusciti ancora ad entrare in possesso dei dispositivi di cui abbiamo bisogno”.

“Oggi – ha proseguito il governatore – forse abbiamo trovato un fornitore svizzero, abbiamo trovato delle mascherine che probabilmente sono a Istanbul e che dovremo andare a prendere con un aereo. Queste mascherine, visto che il Governo ha avuto qualche difficoltà a trovarle, le abbiamo pagate anticipatamente noi, come Regione Lombardia”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev