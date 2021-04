Funerali Principe Filippo, William ed Harry d’Inghilterra separati durante la cerimonia. La distanza tra i due è dovuta all’intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey poche settimane fa. Nella St George Chapel di Windsor, gli organizzatori già abbastanza in difficoltà per via delle regole sanitarie anti Covid, hanno deciso che William ed Harry non fossero fianco a fianco. I due furono invece fianco a fianco nel 1997 quando, a soli 15 e 12 anni, seguirono il feretro della madre Diana.

William e Harry separati dal cugino Peter Phillips

La stessa regina Elisabetta avrebbe chiesto di tenere distanti i due fratelli. “Le sistemazioni sono concordate e riflettono i desideri di sua maestà” ha detto un portavoce di Buckingham Palace alla stampa. Nel dettaglio, William ed Harry hanno fatto parte dei nove familiari stretti. I familiari, a file di due hanno seguito a piedi, da Windsor Castle alla chiesa, la Land Rover con il feretro di Filippo.

Harry e William hanno formato un’unica fila di tre e sono stati divisi dal cugino Peter Phillips, 43 anni. Peter è il primogenito della principessa Anna e del suo primo marito, il capitano Mark Phillips, il più grande dei nipoti di Elisabetta e Filippo.

Harry scambia qualche parola con William e Kate

Il principe Harry, duca di Sussex, è stato però visto scambiare qualche parola dapprima con la cognata Kate e poi con il fratello maggiore William all’uscita dalla cappella di St George. I due figli di Carlo e Diana, al primo incontro dopo la traumatica intervista rilasciata alcune settimane fa da Harry con la consorte Meghan alla Cbs americana e il traumatico strappo dalla Royal Family dei Sussex culminato nel trasferimento a Los Angeles, sono comunque apparsi tranquilli.

Harry non era accompagnato da Meghan, che come è noto è rimasta negli Usa su raccomandazione dei medici, essendo in stato di gravidanza avanzata in attesa di una seconda figlia dopo il primogenito Archie. Assenti alle esequie pure tutti i pronipoti di Filippo, incluso il principino George, primo figlio di William e Kate e terzo in linea di successione al trono di Elisabetta dopo suo nonno Carlo e suo padre. William e Harry separati dal cugino, al minuto 2,58 del video dell’Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev che segue.