ROMA – Maurizio Gasparri si scaglia contro McDonald’s per aver utilizzato la parola “mafia”.

Il senatore di Forza Italia, nel suo videomessaggio, si scaglia contro l’Austria: “Che vergogna, che schifo, ci chiedano scusa in ginocchio”. Il riferimento è al gioco di parole che voleva essere simpatico ma ha finito per ridursi all’ennesima riproposizione dei luoghi comuni anti-italiani, apparso sui manifesti pubblicitari di McDonald’s in Austria. Per promuovere il nuovo panino “Bella Italia” si è infatti usato lo slogan “Für echte mampfiosi”, cioè per veri “mampfiosi”, parola tedesca che allude al significato di “sbafare” e ovviamente alla mafia.

Prima di Gasparri, se n’era accorto anche il ministro dell’Interno Salvini che su Twitter non ha mancato di ribattere polemico. E così su Repubblica, nei giorni scorsi, è stata pubblicata una lettera indignata di Laura, una cittadina di origine italiana di Salisburgo, e il post di scuse in risposta di McDonald’s.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev