GENOVA – E’ transitato per le vie di Genova, attraversando il quartiere popoloso di Sampierdarena, il primo trasporto eccezionale per portare i pezzi di impalcato al lato di Levante del cantiere per il nuovo viadotto sul Polcevera.

Quattro i mezzi di trasporto per i quattro imponenti conci di acciaio, il più grande dei quali lungo 15 metri e largo 10, accompagnati da quattro veicoli di scorta tecnica. Il momento atteso di maggior complessità era quello attraverso Piazza Montano, quando, dopo aver lasciato piazza Vittorio Veneto, il convoglio ha dovuto transitare sotto il ponte della ferrovia.

L’operazione è stata realizzata attorno a mezzanotte senza criticità, con la prosecuzione del convoglio quindi verso il cantiere attraverso via Reti e via Fillak. Il trasporto era iniziato puntuale attorno alle 22 dalla banchina di Ansaldo Energia-Arcelor Mittal, dove i conci erano arrivati via mare dallo stabilimento di Fincantieri a Castellamare di Stabia. Oltre alle persone direttamente coinvolte nel trasporto, al lavoro molti uomini della polizia locale di Genova, chiamati a fermare il traffico cittadino al passaggio del convoglio.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev