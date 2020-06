ROMA – Dalle 12, ora locale, di lunedì 8 giugno, migliaia di persone si sono messe in fila all’esterno della Fountain of Praise Church di Houston in Texas per dare l’ultimo saluto al feretro di George Floyd.

Il 46enne soffocato da un poliziotto era nato nella città texana.

Due lunghe file si sono snodate din dall’esterno della chiesa per permettere di mantenere il distanziamento sociale.

Davanti alla bara è stato possibile fermarsi cinque secondi.

Oggi, martedì 9 giugno, si stanno svolgendo i funerali in forma privata. Floyd verrà sepolto nel cimitero di Houston accanto alla madre.

Nuovo video mostra l’uccisione di un afroamericano da parte di un poliziotto

Spunta intanto un nuovo video che cattura l’uccisione di un altro giovane afroamericano disarmato dopo essere stato fermato in New Jersey da un poliziotto bianco per eccesso di velocità.

Nella clip si vede che l’agente chiede al giovane di sedersi nella propria ‘gazzella’ in attesa del carro attrezzi dopo che la sua auto è finita in panne.

L’afroamericano avrebbe tentato di sedersi sul posto di guida due volte: la prima volta l’agente usa lo spray urticante, la seconda lo tira fuori dall’auto e in una colluttazione gli spara 6 volte.

Le immagini arrivano dalla videocamera sul cruscotto dell’auto dell’agente e sono state diffuse dall’attorney general del New Jersey, che sta indagando sull’episodio, accaduto il 23 maggio, due giorni prima della morte di George Floyd (fonte: AdnKronos, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).