Gianni Morandi in coda sulla A14: ““Andavo a cento all’ora…

ROMA – Gianni Morandi in coda sulla A14: “Andavo a cento all’ora per trovar la bimba mia” canta Morandi nel video postato su Instagram.

Morandi è bloccato nel traffico e si sta dirigendo al mare.

A febbraio, Gianni Morandi ha esternato tutta la sua gioia nell’essere apparso nella colonna sonora del film sudcoreano premio Oscar Parasite, il primo film non in lingua inglese premiato dall’Academy con la statuetta più ambita di Hollywood.

Nella colonna sonora del film di Bong Joon-ho, infatti, c’è anche Gianni Morandi, con il suo celebre brano In ginocchio da te, del 1964.

A ricordarlo, nella notte degli Oscar, era stato lo stesso cantante italiano, che su Facebook ha scritto: “Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, saranno consegnati i premi Oscar, al Dolby Theater di Los Angeles. Nelle nomination per il miglior film c’è anche Parasite, un film coreano, che ha nella sua colonna sonora, una canzone italiana. Guardate qualche immagine e ascoltate la canzone che io conosco bene…”.

E all’indomani della vittoria Morandi ha scritto su Facebook: “Oggi mi chiamano tutti come se avessi vinto l’Oscar, ma l’Oscar l’ha vinto il film coreano. La cosa bella è che nel film che ha vinto c’è In ginocchio da te, canzone che ho inciso quando ancora non avevo 20 anni. Comunque sono contento, il film è bellissimo e dentro c’è qualcosa d’italiano” (fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).