ROMA – La commemorazione a Palazzo Chigi per Giorgio Guastamacchia, il commissario della scorta del Presidente Conte che ha perso la vita a causa del Covid-19. Come mostra il filmato pubblicato dall’Agenzia Vista, alla commemorazione era presente anche il premier-

Il Sostituto Commissario della Polizia di Stato 52 anni, era in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nei giorni scorsi è deceduto in seguito alle complicazioni di una polmonite da coronavirus. Lascia 2 figli e la moglie.

Guastamacchia aveva fatto parte della scorta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il poliziotto si era ammalato a metà marzo. Nelle settimane precedenti il suo ricovero non aveva avuto contatti diretti con Conte, né aveva viaggiato sull’auto del premier. Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha espresso sentimenti di cordoglio e di vicinanza ai familiari attorno ai quali si stringe la grande famiglia della Polizia di Stato.

L’agente era ricoverato da 12 giorni in terapia intensiva del Policlinico Tor Vergata. Il paziente era giunto con un quadro clinico di estrema gravità, come sottolinea il presidio sanitario in una nota: “Abbiamo seguito con fedeltà le linee guida scientifiche adottate per il trattamento del COVID 19, fino al grado più elevato ricorrendo al trattamento extra corporeo – ECMO – per tentare fino all’ultimo di recuperarlo”.

Come dichiarano i medici, “purtroppo nonostante questo il risultato, sperato, in termine di sopravvivenza, non è stato raggiunto. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia ed alla Polizia di Stato che svolge ogni giorno, con dedizione, il proprio lavoro al servizio di tutti noi”.

“E’ stato fatto di tutto per salvarlo, esprimiamo un profondo cordoglio del Sistema sanitario regionale”, ha ribadito l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato (fonte: Roma today, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).