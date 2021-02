Giorgia Meloni parla al Senato nelle dichiarazioni di voto per la fiducia al Governo Draghi e cita lo scrittore Bertolt Brecht.

“‘Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati’. Potrei giustificare così la scelta di Fratelli d’Italia che oggi voteranno contro la fiducia, unica forza, ma la verità è che non avevamo scelta per coerenza e serietà, esattamente come nessuno in Italia si fiderà più di chi firma un contratto e poi non lo rispetta”.

La deputata e presidente di Fratelli d’Italia, annunciando il voto contrario alla fiducia al governo Draghi, cita “L’opera da tre soldi” di Bertolt Brecht.

Meloni ha ribadito: “La nostra è una scelta ponderata ma scomoda, per dire no all’idea di un’Italia di serie B” e che “non darà la fiducia” ma farà da “stimolo e supporto per ogni scelta che riteneremmo giusta”.

Poi, rivolgendosi al premier e ricordando una celebre frase dell’ex presidente della Bce, “Whatever it takes“, ha aggiunto: “Oggi ci aspettiamo da lei che dica con la stessa determinazione che farà tutto quello che serve per difendere l’Italia, i suoi confini e la sua identità. Noi la giudicheremo su questo, solo su questo, senza pregiudizi nè sconti. E anche noi faremo tutto quello che serve per salvare questa nazione” (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).

Giorgia Meloni e il “whatever it takes per Italia” chiesto a Draghi: