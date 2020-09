Venezia sorpresa da una forte grandinata lunedì mattina. Ma il maltempo prosegue in tutto il Veneto, una nuova ondata soprattutto a Vicenza.

Grandinata violenta a Venezia e una nuova ondata di maltempo ha interessato nella notte tra domenica e lunedì il Veneto. Colpita soprattutto la provincia di Vicenza con violente piogge torrenziali. Particolarmente interessati dai danni i comuni di Torri Quartesolo, Dueville, Villaverla.

Centinaia le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti diffusi, taglio rami e piante pericolose. Non si hanno notizie di persone rimaste ferite o coinvolte. A Torri di Quartesolo situazione molto critica nelle vie Firenze e Bologna per la presenza di oltre 30 cm di acqua. Acqua in alcuni punti del piano stradale con l’allagamento di tutti i garage interrati.

Una pianta ad alto fusto è caduta a Monte Berico. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rafforzato con il richiamo in servizio di personale libero e il supporto delle squadre di Venezia, Rovigo e Treviso. All’opera 12 squadre dei pompieri, soprattutto impiegate principalmente per prosciugamenti.

Alle ore 10 di lunedì la sala operativa del 115 ha ricevuto oltre 150 chiamate di soccorso: 24 interventi sono stati già portati al termine, 10 sono in fase di svolgimento, 40 chiusi perché non più necessari, 77 in verifica e attesa. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).